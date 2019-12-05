إسبانيا تلتقي ألمانيا وديا استعدادا ليورو 2020

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم أن المنتخب الإسباني سيخوض مباراة دولية ودية أمام نظيره الألماني في 26 مارس المقبل في ملعب واندا ميتروبوليتانو الخاص بفريق أتلتيكو مدريد.

🚨 OFICIAL | La @Sefutbol jugará ante Alemania su primer amistoso de 2020



🏟 Wanda Metropolitano

📅 26 de marzo



🔗 https://t.co/UhRZ86kin6pic.twitter.com/NVELZPwGae — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) December 5, 2019

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وتأهل المنتخبان إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، وتأتي هذه المباراة في إطار استعداداتهما لمواجهة المنتخبات القوية خلال البطولة التي تنطلق بعدها بأقل من ثلاثة شهور.

وستكون المباراة الأولى لإسبانيا بقيادة المدرب العائد لمنصبه لويس إنريكي بعد استقالته في يونيو الماضي لأسباب شخصية.

وأضاف الاتحاد الإسباني أن الفريق سيخوض مباراة ودية أخرى في الشهر ذاته لم يتم الكشف عنها بعد.

والتقى المنتخبان آخر مرة وديا في مارس 2018 في مدينة دوسلدورف الألمانية وتعادلا 1-1.

وآخر مباراة رسمية جمعت بينهما كانت في نصف نهائي كأس العالم 2010 وفازت إسبانيا بهدف دون رد في طريقها لحصد لقبها العالمي الوحيد.

المصدر: رويترز