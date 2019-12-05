كشف الصحفي الفرنسي باسكال فيري رئيس تحرير "فرانس فوتبول" عن رد فعل الأرجنتيني ليونيل ميسي الحماسي بعد تلقيه خبر فوزه بالكرة الذهبية لهذا العام رسميا عبر مكالمة هاتفية.

وأوضح الصحفي المنظم المسؤول عن التواصل مع النجوم الذي يحضرون حفلة إعلان الفائز بكرة القدم الذهبية في رده على سؤال حول كواليس اجتماعه مع قائد برشلونة، بأن الأمر تم من خلال مكالمة هاتفية، وأثناء المحادثة العادية جدا، أخبرته بأنني أريد التحدث معه عن الكرة الذهبية.

وتم التواصل مع نجم الفريق الكاتالوني بشكل رسمي في منتصف شهر نوفمبر عندما كان الأرجنتيني يستعد لمباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني وذلك قبل مواجهة البرازيل والأرجنتين الودية.

Ballon d'Or organisers said that Lionel Messi "missed" winning the trophy and was like a child who "always gets gifts on the same date and is used to it, until one day he doesn't get them, and he is anxious to recover them. https://t.co/YJB2lRBFgC — News18 Sports (@News18Sports) December 5, 2019

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وقال باسكال فيري: "أخبرني ميسي أنه سمع بعض الشائعات، وقلت له إنها ليست بشائعات وأنني قد اتصلت لأخبره رسميا بأنه الفائز بالكرة الذهبية".

ونقل فيري الكلمات التي قالها ليونيل بعد سماع الخبر: "حقا؟ حقا؟ حقا؟ .. قالها عدة مرات وكنت أجيبه بنعم نعم، أنت الفائز".

واستطرد: "ظهر لي كما لو أنه افتقد هذه الجائزة.. وأنه مثل الطفل الذي كان معتادا على أن يحصل على هدايا في نفس التاريخ من كل عام، وبعد فترة من عدم الحصول عليها كان يبحث عن استرداد تلك الهدايا".

وانفرد الساحر الأرجنتيني بعدد مرات الفوز بجائزة الكرة الذهبية بست كرات، أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019.

وتقدم مجلة France Football جائزة Ballon d'Or سنويا لأفضل لاعب كرة قدم في العالم وتقوم بذلك منذ عام 1956.