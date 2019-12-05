حرصت جورجينا رودريغيز خطيبة النجم كريستيانو رونالدو على نشر رسالة لدعم اللاعب البرتغالي بعد خسارته الكرة الذهبية لصالح قائد برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي وحلوله بالمركز الثالث.

وكتبت جورجينا عبر حسابها على "إنستغرام": "لا تجعل أحدا يوقفك، أنت شجاع ومحب، أنت البطل الذي حقق أفضل النتائج في عام 2019 من الفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية، في نسخته الأولى رفقة منتخب البرتغال، إلى التتويج ببطولتي الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، وكذلك أحرزت لقب أفضل لاعب في الدوري الإيطالي".

وأضافت عارضة الأزياء البالغة 25 عاما: "لكن الجوائز أو العناوين اللافتة لا تتحدث وحدها عنك، حتى لو كان لديك الكثير منها، وذلك لحسن الحظ، فما يتحدث عنك هو نفسك، قدراتك، شغفك المستمر بتحسين نفسك، والوصول للأفضل، لأنك مصدر إلهام كبير لكرة القدم والرياضة ولملايين الأشخاص".

وختمت والدة طفلة رونالدو والراعية لأبنائه الثلاثة: "أنت لا تخشى التحديات، لأنك تترك منطقة راحتك وتستمر في تطوير نفسك وإظهارك للعالم كيف يكون صاحب الرقم 1، أحبك".

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وخلال حفل جوائز "البالون دور" في العاصمة الفرنسية باريس، تواجد رونالدو في مدينة ميلانو الإيطالية، من أجل تتويجه بلقب أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لعام 2019، حيث حصل على جائزة "غراند غالا ديل كالتشيو".

ووفقا لتقارير عالمية، فقد سيطرت على رونالدو رغم تتويجه باللقب الإيطالي، حالة من عدم السعادة لخسارة الكرة الذهبية، وتفوق غريمه التقليدي ميسي عليه بفارق كرة ذهبية.

وانفرد الساحر الأرجنتيني بعدد مرات الفوز بجائزة الكرة الذهبية بست كرات، أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019، وفض الشراكة مع رونالدو الحاصل على الجائزة خمس مرات، أعوام: 2008، 2013، 2014، 2016، 2017.

يذكر أن رونالدو غادر ريال مدريد في صيف 2018 إلى يوفنتوس، بعد 9 سنوات قضاها مع الفريق الملكي توج خلالها بالكرة الذهبية 4 مرات.

المصدر: "إنستغرام"