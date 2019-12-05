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شاهد.. احتفالات صاخبة للاعبي السعودية بعد تغلبهم على قطر

الرياضة

شاهد.. احتفالات صاخبة للاعبي السعودية بعد تغلبهم على قطر
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امتدت احتفالات لاعبي المنتخب السعودي بالفوز على قطر وتأهلهم إلى المباراة النهائية لكأس الخليج "خليجي 24" من أرضية الملعب إلى غرفة تبديل الملابس.

وتم تداول فيديو على مواقع التوصل الاجتماعي يظهر فيه لاعبو "الأخضر" يرقصون ويغنون احتفالا بفوزهم على المنتخب القطري بهدف وحيد، وتأهلهم إلى نهائي كأس الخليج.

وسيواجه المنتخب السعودي في المباراة النهائية الأحد المقبل منتخب البحرين، الفائز في مباراة نصف النهائي الثانية على العراق بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

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وتستضيف قطر النسخة الـ24 من كأس الخليج لكرة القدم في الفترة بين 26 نوفمبر الماضي و8 ديسمبر الجاري.

المصدر: RT

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