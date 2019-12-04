أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم تخصيص طائرتين لنقل الجماهير البحرينية، لمؤازرة منتخبها الأول في مواجهة العراق غدا الخميس، ضمن نصف نهائي بطولة "خليجي 24" التي تستضيفها قطر.

.

الاتحاد البحريني لكرة القدم يخصص طائرتين لنقل الجماهير البحرينية لمؤازرة منتخبنا الوطني الأول في مباراة العراق ضمن نصف نهائي خليجي ٢٤، والتي ستقام غدًا الخميس ٥ ديسمبر الجاري، وسيعلن الاتحاد لاحقا عن آلية… https://t.co/cXWLXCmu0h — Bahrain FA (@bfainfo) 4 ડિસેમ્બર, 2019

إقرأ المزيد

وتستضيف قطر النسخة الـ 24 من البطولة الخليجية في الفترة بين 26 نوفمبر الماضي و8 ديسمبر الجاري.

وتقام غدا مباراتان في الدور نصف النهائي للبطولة، حيث يلتقي منتخبا العراق والبحرين في نصف النهائي الأول، الساعة 17:30 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

ويجمع نصف النهائي الثاني بين المنتخب القطري المضيف ونظيره السعودي في تمام الساعة 20:00.

المصدر: RT