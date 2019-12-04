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البحرين تخصص طائرتين لنقل جماهيرها إلى قطر لمؤازرة منتخبها في مواجهة نظيره العراقي

الرياضة

البحرين تخصص طائرتين لنقل جماهيرها إلى قطر لمؤازرة منتخبها في مواجهة نظيره العراقي
AFP
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أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم تخصيص طائرتين لنقل الجماهير البحرينية، لمؤازرة منتخبها الأول في مواجهة العراق غدا الخميس، ضمن نصف نهائي بطولة "خليجي 24" التي تستضيفها قطر.

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وتستضيف قطر النسخة الـ 24 من البطولة الخليجية في الفترة بين 26 نوفمبر الماضي و8 ديسمبر الجاري.

وتقام غدا مباراتان في الدور نصف النهائي للبطولة، حيث يلتقي منتخبا العراق والبحرين في نصف النهائي الأول، الساعة 17:30 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

ويجمع نصف النهائي الثاني بين المنتخب القطري المضيف ونظيره السعودي في تمام الساعة 20:00.

المصدر: RT

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