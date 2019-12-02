السعودية تتصدر وتضرب موعدا مع قطر في نصف نهائي "خليجي 24" (فيديو)
تأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24" بفوزه على عمان بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما، اليوم الاثنين، ضمن الجولة الأخيرة لدور المجموعات.
وسجل ثلاثية السعودية فراس البريكان في الدقيقة 26، وهتان باهبري في الدقيقتين 42 و57، فيما أحرز هدف عمان الوحيد المنذر العلوي في الدقيقة 55 من عمر اللقاء.
فيديو : هدف منتخب #السعودية يتقدم 1 - 0 على منتخب #عمان عبر فراس البريكان د26#خليجي24 #عمان_السعودية#أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميعpic.twitter.com/qWq7KkjmrX— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2019
فيديو : هدف منتخب #السعودية يتقدم 2 - 0 على منتخب #عمان عبر هتان باهبري د42 #خليجي24#عمان_السعودية#أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميعpic.twitter.com/GUb4LQSONO— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2019
فيدو : هدف منتخب #السعودية يتقدم 3 - 1 على منتخب #عمان عن طريق هتان في الدقيقة 57 .. #خليجي24 .. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع .. #عمان_السعوديةpic.twitter.com/ZOUOxexzdo— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2019
ورفع الأخضر السعودي رصيده إلى 6 نقاط متصدرا المجموعة الثانية، ليضرب موعدا مع قطر (وصيفة المجموعة الأولى) في نصف النهائي، بينما ودع منتخب عمان "حامل اللقب" البطولة من الدور الأول بعدما توقف رصيده عند 4 نقاط في المركز الثالث.
وفي نصف النهائي الثاني، يلتقي العراق متصدر المجموعة الأولى مع البحرين وصيف المجموعة الثانية، والذي تغلب في وقت سابق اليوم على الكويت بنتيجة 4-2.
المصدر: وكالات