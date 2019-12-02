قطر تتأهل لنصف نهائي "خليجي 24" على حساب الإمارات (فيديو)

تغلب المنتخب القطري على نظيره الإماراتي 4-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 24".

وافتتح المنتخب القطري باب التسجيل في الدقيقة 20 عن طريق أكرم عفيف.

وعزز عفيف النتيجة "للعنابي" بهدف ثان من ركلة جزاء في الدقيقة 28.

وقلص المنتخب الإماراتي الفارق بتسجيله هدفا عن طريق علي مبخوت من ركلة جزاء في الدقيقة 33 من عمر اللقاء.

فيديو : هدف منتخب الامارات يقلص الفارق 1 - 2 مع منتخبنا الوطني عبر علي مبخوت د33 .. #خليجي24#قطر_الامارات#أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميعpic.twitter.com/mgdl7tU24H — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2019

وسجل حسن خالد الهيدوس قائد المنتخب القطري الهدف الثالث للعنابي في الدقيقة 53.

وعاد علي مبخوت ليقلص الفارق بتسجيله الهدف الثاني للإمارات في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.

فيديو : هدف منتخب الامارات يقلص الفارق 2 - 3 مع منتخبنا الوطني عبر علي مبخوت د77 .. #خليجي24#قطر_الامارات#أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميعpic.twitter.com/5yev48fRqe — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2019

واختتم القطري بوعلام خوخي أهداف المباراة، بإضافته الهدف القطري الرابع في الدقيقة 90+4.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب القطري رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، ليتأهل للدور نصف النهائي رفقة المنتخب العراقي الذي تصدر المجموعة الأولى بـ7 نقاط بعد تعادله من دون أهداف مع اليمن اليوم.

فيما توقف رصيد المنتخب الإماراتي عند 3 نقاط وودع البطولة التي تستضيفها قطر لغاية الـ8 من الشهر الجاري.

المصدر: RT