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وزير النقل المصري: لو دربت منتخب مصر هطلعهم جبل الجلالة ومش هيستحملوني

الرياضة

وزير النقل المصري: لو دربت منتخب مصر هطلعهم جبل الجلالة ومش هيستحملوني
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الفريق كامل الوزير مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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مازح الإعلامي المصري أسامة كمال، وزير النقل في مصر، الفريق كامل الوزير، وسأله عن إمكانية توليه تدريب منتخب الفراعنة، على خلفية مطالبات للمسؤول المصري بتولي هذه المهمة.

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وسأل الإعلامي الوزير، قائلا: "مش هتدرب المنتخب؟"، ورد وزير النقل ضاحكا خلال جلسة حوارية على هامش مؤتمر تكنولوجيا النقل Cairo ICT: "أنا جاهز، بس مش هيستحملوني"، متابعا: "لو مسكت المنتخب، أول حاجة هعملها، هطلعهم جبل الجلالة".

وجاء مزاح الإعلامي المصري مع الوزير على خلفية بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي طالب فيها البعض بأن يتولى تدريب منتخب مصر أحد اللواءات من الجيش المصري، وأن الفريق كامل الوزير هو الأنسب لمنصب مدرب الفراعنة.

المصدر: أخبار اليوم

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