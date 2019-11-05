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السيسي يعاتب وزير النقل على الهواء (فيديو)

أخبار العالم العربي

السيسي يعاتب وزير النقل على الهواء (فيديو)
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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عاتب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وزير النقل كامل الوزير، بسبب طول الفترة التي استغرقتها أعمال المرحلة الأولى من طريق خدمة المحاجر.

وقال الرئيس المصري خلال بث مباشر على الهواء: "مش قلنا إننا هنمد الطريق ده"، ليقاطعه وزير النقل قائلا: "دي سيادتك المرحلة الأولى فقط، كانت فيها نزع ملكية وبتكمل دلوقتي".

وأضاف السيسي خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظتي جنوب سيناء والسويس، معاتبا وزير النقل: "الكلام ده بقاله سنة"، ليعقب الأخير: "حاضر يا فندم، خلال 3 شهور هنخلصهم".

المصدر: وكالات

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