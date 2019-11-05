السيسي يعاتب وزير النقل على الهواء (فيديو)

عاتب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وزير النقل كامل الوزير، بسبب طول الفترة التي استغرقتها أعمال المرحلة الأولى من طريق خدمة المحاجر.

وقال الرئيس المصري خلال بث مباشر على الهواء: "مش قلنا إننا هنمد الطريق ده"، ليقاطعه وزير النقل قائلا: "دي سيادتك المرحلة الأولى فقط، كانت فيها نزع ملكية وبتكمل دلوقتي".

وأضاف السيسي خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظتي جنوب سيناء والسويس، معاتبا وزير النقل: "الكلام ده بقاله سنة"، ليعقب الأخير: "حاضر يا فندم، خلال 3 شهور هنخلصهم".

المصدر: وكالات