تعرف على موعد حفل جائزة الكرة الذهبية لعام 2019

ينطلق حفل جائزة الكرة الذهبية 2019" والتي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، يوم الاثنين عند الساعة 21:30 بتوقيت موسكو(18:30 بتوقيت غرينتش) في العاصمة الفرنسية باريس

وسيشهد الحفل مراسم تسليم جائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب ولاعبة في العالم، بالإضافة لتسليم جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب تحت سن 21 عاما، إضافة لجائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم.

وانتشرت العديد من التسريبات خلال الأيام الماضية، والتي تحدثت عن حسم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم برشلونة لجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في مسيرته، بعدما توج هذا العام أيضا بجائزة الأفضل المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وجاء خلف قائد برشلونة في الترتيب، الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول، وفي المركز الثالث النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، وذلك وفقا لصورة مسربة لترتيب اللاعبين، والفائز بالجائزة المرموقة، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي قبل يوم من إعلان الفائز الجديد بالكرة الذهبية.

وتعتمد مجلة "فرانس فوتبول" على أصوات صحفيين رياضيين من حول العالم، للتصويت لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

Almost ready for the Ballon d'Or 🤵 pic.twitter.com/yfSAm0yM57 — B/R Football (@brfootball) December 1, 2019

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وفيما يلي قائمة المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019:

من ليفربول الإنجليزي: تم ترشيح السنغالي ساديو ماني، والمصري محمد صلاح، والهولنديين فيرجيل فان دايك وجورجينيو فينالدوم، والإنجليزي ترنت ألكسندر آرنولد، والحارس البرازيلي أليسون ومواطنه روبرتو فيرمينو.

واختير من مانشستر سيتي الإنجليزي كل من: الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، والجزائري رياض محرز، والإنجليزي رحيم ستيرلينغ، والبرتغالي برناردو سيلفا، والبلجيكي كيفن دي بروين.

ومن أرسنال اللندني: المهاجم الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ.

واختير من توتنهام الإنجليزي: الحارس الفرنسي هوغو لوريس، والكوري الجنوبي سون هيونغ مين.

ومن برشلونة الإسباني: الأرجنتيني ليونيل ميسي، والهولندي فرنكي دي يونغ، والحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن، والفرنسي أنطوان غريزمان.

من ريال مدريد الإسباني: البلجيكي إيدين هازارد، والفرنسي كريم بنزيما.

ومن أتلتيكو مدريد الإسباني: البرتغالي غواو فيليكس.

ومن يوفنتوس الإيطالي: البرتغالي كريستيانو رونالدو، والهولندي ماتيس دي ليخت.

ومن نابولي الإيطالي: السنغالي كاليدو كوليبالي .

ومن أياكس الهولندي: الصربي دوشان تاديتش، والهولندي دوني فان دي بيم .

ومن باريس سان جيرمان الفرنسي: الفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي ماركينيوس .

ومن بايرن ميونيخ الألماني: البولندي روبرت ليفاندوفسكي

المصدر: وكالات