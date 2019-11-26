"موندو ديبورتيفو" تكشف هوية الفائز بالكرة الذهبية

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن مجلة "فرانس فوتبول"، التي تمنح جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، قد تواصلت مع الفائز بالجائزة لهذا العام.

وزعمت الصحيفة الرياضية الإسبانية، أن نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، نال الجائزة، بعدما تفوق على غريمه التقليدي، البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، والهولندي فيرغيل فان دايك مدافع ليفربول.

وادعت الصحيفة، أن فريقا من القائمين على "فرانس فوتبول"، سافر إلى برشلونة، وتواصل بالفعل مع ميسي، وأبلغه بنيله الجائزة.

وفي حال صدقت هذه التقارير، فسيتوج ميسي بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، ليفك الشراكة مع رونالدو، الذي نال الجائزة المرموقة في خمس مناسبات.

وستكشف "فرانس فوتبول"، عن هوية الفائز بالكرة الذهبية لعام 2019، في حفل يقام في العاصمة الفرنسية باريس، في الثاني من الشهر المقبل.

المصدر: dailymail.co.uk