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رئيس حكومة تونس يتبرع بمرتبه للنادي الإفريقي

الرياضة

رئيس حكومة تونس يتبرع بمرتبه للنادي الإفريقي
RT
رئيس حكومة تصريف الأعمال في تونس، يوسف الشاهد
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قام رئيس حكومة تصريف الأعمال في تونس، يوسف الشاهد، بالتبرع براتب شهر كامل، والبالغ 4600 دينار تونسي أي ما يعادل 1400 دولار، للنادي الإفريقي لكرة القدم.

وجاء تبرع الشاهد في إطار الحملة الجماهيرية لمساعدة النادي في دفع ديونه، وذلك وفقا لما أوردته إذاعة "إكسبريس إف إم".

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يذكر أن حملة التبرعات لصالح النادي الإفريقي مكنت الفريق حسب آخر المعطيات التي وردت، أمس الخميس، من توفير مبلغ 3.790 مليون دينار.

المصدر: وكالات

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