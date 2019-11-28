قميص رونالدو في مزاد علني بدولة عربية (فيديو + صورة)

بعث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، قميصه إلى تونس لعرضه في مزاد علني من أجل دعم النادي الإفريقي التونسي لكرة القدم.

وجاءت مبادرة النجم رونالدو للانخراط في مساندة الفريق التونسي بعد معرفته بالصعوبات التي يواجهها النادي، وبتدخل من الإعلامية، حنان العش، التي تحدثت في وقت سابق عن اتصالها بالدون البرتغالي وطرح فكرة دعمه للإفريقي.

ونشر الإعلامي نوفل الورتاني صورة مع قميص النجم رونالدو عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وكتب معلقا: "مساندة للنادي الإفريقي"، بهدف بيعه في المزاد العلني لفائدة الحساب المفتوح لفض نزاعات الفريق.

ومن المنتظر أن يكشف عن قميص الدون لأول مرة بصفة حصرية على قناة التاسعة من خلال برنامج "ديما لاباس" الذي يقدمه، نوفل الورتاني، مساء السبت المقبل.

المصدر: وكالات