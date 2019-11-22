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مواجهات قوية في ملحق تصفيات يورو 2020

الرياضة

مواجهات قوية في ملحق تصفيات يورو 2020
@UEFA.com
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أسفرت القرعة الخاصة لـ"يورو 2020" عن مواجهات نارية في ملحق تصفيات أمم أوروبا 2020 الذي سيقام في مارس المقبل ويحدد آخر المتأهلين للبطولة.

وجاء التصنيف الأول بمواجهات بين منتخبات آيسلندا ورومانيا، والثانية جمعت المجر وبلغاريا بعد تحديد مصير هذه الفرق بين التصنيفين الأول والثالث.

وفي التصنيف الثاني، تلعب البوسنة أمام أيرلندا الشمالية، وتواجه سلوفاكيا جمهورية إيرلندا، فيما تواجه اسكتلندا إسرائيل والنرويج أمام صربيا في التصنيف الثالث.

ووفي المستوى الرابع والأخير، تلتقي جورجيا مع بلاروسيا، ومقدونيا الشمالية مع كوسوفو.

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قائمة المنتخبات المتأهلة مبكرا إلى
قائمة المنتخبات المتأهلة مبكرا إلى "يورو 2020"

ويتأهل عن كل مستوى منتخب إلى النهائيات، إذ تسفر لقاءات نصف النهائي عن مباراة نهائية في كل مستوى تحدد الفريق المتأهل.

وتقام القرعة الخاصة بالنهائيات في الـ30 من نوفمبر الجاري بالعاصمة الرومانية بوخارست.

وكان قد ضمن 20 فريقا بطاقة التأهل المباشر إلى النهائيات التي ستقام في يونيو المقبل عبر التصفيات التي انتهت في شهر نوفمبر الجاري.

المصدر: وكالات

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