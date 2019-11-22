السعودية.. إلغاء حصة في مدرسة لمشاهدة مباراة الهلال في نهائي آسيا

تداول نشطاء بموقع التواصل "تويتر" بشكل واسع مقطع فيديو يظهر فيه مدير مدرسة في السعودية وهو يعلن إلغاء الحصة السادسة، الأحد المقبل لإتاحة الفرصة لمشاهدة مباراة الهلال في نهائي آسيا.

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وفيما رحب كثيرون بهذا الإجراء ورأوا فيه حكمة ومنفعة تتمثل في تشجيع الطلاب على حضور الحصص الدراسية يوم المباراة وعدم الغياب أو الهروب من المدرسة لمشاهدة هذا الحدث الرياضي الهام.

مدير مدرسة يعطي اجازة وقت مباراة الهلال pic.twitter.com/vm7jPXQmyT — ابومعن (@kTCdaQFgcTPwNby) November 21, 2019

بالمقابل، تساءل آخرون عن مدى مطابقة هذا القرار صلاحيات مدير المدرسة الممنوحة له من قبل وزارة التعليم.

يذكر أن مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ستجري ظهر الأحد المقبل، فيما كان فريق الهلال السعودي قد فاز في مبادراة الذهاب على فريق أوراوا الياباني بهدف نظيف سجله اللاعب البيروفي المحترف أندريه كاريلو.

المصدر: تويتر