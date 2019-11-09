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الهلال السعودي يفوز على أوراوا الياباني في ذهاب نهائي أبطال آسيا (فيديو)

الرياضة

الهلال السعودي يفوز على أوراوا الياباني في ذهاب نهائي أبطال آسيا (فيديو)
Alhilal_FC/twitter
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تغلب الهلال السعودي على ضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، في ذهاب نهائي دوري أبطال أسيا لكرة القدم اليوم السبت.

ويدين الهلال بالفضل بالفوز للاعبه البيروفي الدولي أندري كاريلو الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

وبعد هذا الفوز، يكفي الهلال للتتويج باللقب القاري الثالث في تاريخه، تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف بشرط أن تكون أكثر من 1-0 في لقاء العودة الذي سيقام في اليابان بالـ24 من الشهر الجاري.

وسبق أن تقابل الفريقان في نهائي نسخة دوري أبطال آسيا عام 2017، وتعادل الفريقان في السعودية بهدف لكل منهما، ثم فاز أوراوا في اليابان بهدف نظيف.

وتوج الهلال باللقب الآسيوي مرتين عامي 1992 و2000، كما حصل أوراوا على اللقب مرتين عامي 2007 و2017.

ويخوض الهلال نهائي دوري الأبطال للمرة السابعة بعد أن فاز مرتين وخسر اللقب 4 مرات أعوام 1986 و1987 و2014 و2017، ويخوض أوراوا النهائي للمرة الثالثة بعدما فاز باللقب في المرتين السابقتين.

المصدر: وكالات

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