"نسور قاسيون" يعززون صدارتهم بفوز ثمين على الفلبين (فيديو)
تغلب المنتخب السوري على نظيره الفلبيني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى "كأس العالم 2022" و"كأس آسيا 2023".
ويدين منتخب سوريا بالفضل بالفوز للاعبه ورد سلامة الذي سجل الهدف الوحيد بالمباراة في الدقيقة 23 من عمر اللقاء.
فيديو : هدف #سوريا يتقدم 1 - 0 على #الفلبين .. تصفيات مونديال #قطر2022 و #كأس_آسيا 2023 pic.twitter.com/9QNwIiolhL— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 19, 2019
وبهذا الفوز، عزز منتخب سوريا رصيده في صدارة المجموعة الأولى بـ 15 نقطة بالعلامة الكاملة من خمس مباريات، موسعا الفارق إلى 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه المنتخب الصيني صاحب الـ 7 نقاط والذي يرتاح في هذه الجولة، فيما توقف رصيد المنتخب الفلبيني عند 7 نقاط في المركز الثالث ويتأخر عن المنتخب الصيني بفارق الأهداف.
FT: SYR 🇸🇾 1 - 0 🇵🇭 PHI— AFC (@theafcdotcom) November 19, 2019
5️⃣ wins in 5️⃣ matches for Syria after recording a hard-fought victory over the Philippines in the #AsianQualifiers Group A! pic.twitter.com/ZQGbdRgCmC
المصدر: وكالات