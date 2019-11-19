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"نسور قاسيون" يعززون صدارتهم بفوز ثمين على الفلبين (فيديو)

الرياضة

Reuters Lai Seng Sin
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تغلب المنتخب السوري على نظيره الفلبيني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى "كأس العالم 2022" و"كأس آسيا 2023".

ويدين منتخب سوريا بالفضل بالفوز للاعبه ورد سلامة الذي سجل الهدف الوحيد بالمباراة في الدقيقة 23 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، عزز منتخب سوريا رصيده في صدارة المجموعة الأولى بـ 15 نقطة بالعلامة الكاملة من خمس مباريات، موسعا الفارق إلى 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه المنتخب الصيني صاحب الـ 7 نقاط والذي يرتاح في هذه الجولة، فيما توقف رصيد المنتخب الفلبيني عند 7 نقاط في المركز الثالث ويتأخر عن المنتخب الصيني بفارق الأهداف.

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المصدر: وكالات

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