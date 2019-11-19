أوزبكستان تكرم وفادة "الفدائي" بهدفين (فيديو)

تغلب المنتخب الأوزبكي على ضيفه الفلسطيني 2-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى " كأس العالم 2022" و" كأس آسيا 2023".

FT: UZB 🇺🇿 2 - 0 🇵🇸 PLE



Eldor Shomurodov adds another goal to secure the Uzbeks 3 points 💪#AsianQualifierspic.twitter.com/zSRwzWQMLW — AFC (@theafcdotcom) November 19, 2019

وسجل إلدور شومورودوف هدفي المنتخب الأوزبكي في الدقيقتين 17 و58.

FT: UZB 🇺🇿 2 - 0 🇵🇸 PLE



Eldor Shomurodov scores a brace against Palestine to guide Uzbekistan to the top of #AsianQualifiers Group D! pic.twitter.com/EYxwiXTuDJ — AFC (@theafcdotcom) November 19, 2019

إقرأ المزيد

وبهذا الفوز، رفع منتخب أوزبكستان رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بفارق نقطة عن السعودية التي تراجعت للمركز الثاني، لكنها لم تلعب في هذه الجولة، بينما تجمد رصيد المنتخب الفلسطيني عند 4 نقاط في المركز الرابع.

المصدر: وكالات