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أوزبكستان تكرم وفادة "الفدائي" بهدفين (فيديو)

الرياضة

أوزبكستان تكرم وفادة
theafcdotcom/twitter
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تغلب المنتخب الأوزبكي على ضيفه الفلسطيني 2-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى " كأس العالم 2022" و" كأس آسيا 2023".

وسجل إلدور شومورودوف هدفي المنتخب الأوزبكي في الدقيقتين 17 و58.

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وبهذا الفوز، رفع منتخب أوزبكستان رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بفارق نقطة عن السعودية التي تراجعت للمركز الثاني، لكنها لم تلعب في هذه الجولة، بينما تجمد رصيد المنتخب الفلسطيني عند 4 نقاط في المركز الرابع.

المصدر: وكالات

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