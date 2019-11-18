"الفراعنة" يعودون بتعادل بطعم الخسارة من جزر القمر (فيديو)
سقط المنتخب المصري اليوم في فخ التعادل السلبي مع مضيفه منتخب جزر القمر، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.
📽 ملخص اللقاء #TotalAFCONQ2021— CAF - عربي (@caf_online_AR) November 18, 2019
🇰🇲 جزر القمر 0-0 مصر 🇪🇬
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وفشل لاعبو "الفراعنة" في تحقيق الفوز في المباراة الثانية على التوالي، بعد تعادلهم في الجولة الأولى من التصفيات مع المنتخب الكيني 1-1 على ملعب برج العرب في الإسكندرية.
وغاب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وهداف "البريميرليغ" في الموسمين الأخيرين، عن صفوف منتخب "الفراعنة" للمباراة الثانية على التوالي بسبب إصابة في الكاحل.
🔴 صور قبل انطلاق مباراة منتخب مصر و جزر القمر .... 🇪🇬 🇰🇲 🌟#Efa#Efasocialpic.twitter.com/XFJB0QjxQ7— EFA.eg (@EFA) November 18, 2019
وبهذه النتيجة، رفع منتخب جزر القمر رصيده في صدارة المجموعة السابعة إلى 4 نقاط، ورفع المنتخب المصري رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني مؤقتا في انتظار نتيجة مباراة المنتخبين الكيني والتوغولي بنفس المجموعة في وقت لاحق اليوم.
المصدر: وكالات