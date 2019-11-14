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بداية مخيبة لمنتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا في غياب صلاح

الرياضة

بداية مخيبة لمنتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا في غياب صلاح
@efasocial
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استهل المنتخب المصري مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2021، بتعادل بطعم الهزيمة على أرضه أمام نظيره الكيني (1-1)، اليوم الخميس.

وافتتح المصري محمود عبد المنعم "كهربا" التسجيل لمنتخب "الفراعنة"، في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول.

ورد الكيني، ميشيل أولينجا، بهدف التعادل في الدقيقة 67 من عمر المباراة التي أقيمت على استاد "برج العرب" في مدينة الإسكندرية.

وغاب النجم المصري محمد صلاح عن مباراة بلاده بسب إصابة في الكاحل.

واكتفى منتخب مصر بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، ويتقاسم المركزين الثاني والثالث مع كينيا، في ترتيب المجموعة السابعة (G) بفارق نقطتين خلف منتخب جزر القمر الذي حقق مفاجأة كبيرة بفوزه على نظيره التوغولي، في عقر داره، بهدف اللاعب فايز سيليماني.

المصدر: وكالات 

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