شاهد.. البرتغال إلى نهائيات "يورو 2020"

تأهل المنتخب البرتغالي إلى نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2020، عقب فوزه على منتخب لوكسمبورغ (2-0)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة للتصفيات.

وسجل البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الأول لبلاده، في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول، ومن ثم أحرز زميله النجم كريستيانو رونالدو هدف الأمان الثاني لأبطال أوروبا، قبل أربع دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي للقاء.

ورفع الدون "صاروخ ماديرا" رصيده إلى 11 هدفا في هذه التصفيات، وتصدر قائمة الهدافين بالتساوي مع النجم الإنجليزي هاري كين، واللاعب الإسرائيلي إيران زاهافي، ورفع رصيده إلى 99 هدفا مع البرتغال.

ورفع منتخب البرتغال، حامل اللقب، رصيده بعد هذا الفوز، إلى 17 نقطة، واحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية (B)، ورافق نظيره الأوكراني متصدر المجموعة، برصيد 20 نقطة، إلى نهائيات "يورو 2020".

المصدر: RT