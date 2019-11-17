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منتخب يهجر ملعبه بعد تلقيه 100 هزيمة على أرضيته

الرياضة

منتخب يهجر ملعبه بعد تلقيه 100 هزيمة على أرضيته
@flf_lu
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خاض منتخب لوكسمبورغ آخر مباراة له على ملعبه "يوسي بارثيل" أمام نظيره البرتغالي (0-2)، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة لتصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2020.

ومني منتخب لوكسمبورغ بالهزيمة المئوية على ملعبه "يوسي بارثيل"، الذي يتسع لـ 8054 متفرجا، وتم تشييده  في لوكسمبورغ العاصمة عام 1928، وسمي باسم العداء الأسطورة يوسي بارثيل، الذي أحرز الميدالية الذهبية في سباق 1500 متر، خلال دورة الألعاب الأولمبية 1952 في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

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ومن المنتظر أن يلعب منتخب لوكسمبورغ مبارياته القادمة على ملعبه الجديد الذي بدأت أعمال بنائه عام 2017، على أن يصبح جاهزا في العام الجاري، وسيحمل اسم الملعب الوطني، وفقا لاتحاد لوكسمبورغ لكرة القدم، ويتسع لأكثر من 9400 متفرج وتبلغ كلفته نحو 60-65 مليون يورو.

المصدر: وكالات

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