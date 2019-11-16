نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، على صفحته الشخصية في "تويتر" فيديو لعناقه مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على هامش السوبر كلاسيكو الودية التي استضافتها الرياض أمس.

ويظهر في الفيديو عناقا حارا بين ميسي وآل الشيخ في النفق المؤدي إلى أرضية الملعب قبيل انطلاق السوبر كلاسيكو بين الغريمين التقليديين البرازيلي والأرجنتيني.

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كما نشر آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، في وقت سابق أمس صورا لزيارة ميسي له في منزله بالسعودية.

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وسرق ميسي الأضواء خلال مباراة السوبر كلاسيكو التي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وانتهت بفوز الأرجنتين بهدف دون رد، سجله قائد كتيبة "التانغو" بعد مرور 14 دقيقة على بداية اللقاء، بعد حصوله على ركلة جزاء، انبرى لها بنفسه وسددها بقوة على يمين الحارس، لكن أليسون بيكر حامي عرين السامبا نجح في التصدي لها، قبل أن تعود الكرة للساحر الأرجنتيني، الذي وضعها بسهولة داخل الشباك.

المصدر: تويتر