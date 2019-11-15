ميسي في الرياض وآل الشيخ يستضيفه في منزله (صور+ فيديو)

استضاف رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، أمس الخميس، أسطورة نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، في منزله.

ووثق آل الشيخ زيارة "البرغوث" له بمجموعة من الصور والفيديوهات، معربا عن أمله أن ينضم في وقت لاحق لأعضاء فريقه، حيث خاطب ميسي قائلا له: "أتمنى أن تكون في فريقي ألميريا بعد 5 أعوام، عندما يكون سعرك أرخص من الآن بكثير!".

واحتفى رئيس هيئة الترفيه في السعودية بوصول ميسي إلى الرياض بطريقته، حيث كتب في تغريدة له على "تويتر"، مصحوبة بصورة أفضل لاعب في العالم لعام 2019: "استقبال هادئ وجميل لميسي".

ويتواجد ميسي في السعودية، قبيل مباراة السوبر كلاسيكو بين الأرجنتين والبرازيل المرتقبة مساء اليوم الجمعة، في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.

استقبال هادي وجميل ل ميسي🇸🇦🔥🙏🏻❤️ pic.twitter.com/kpiJ4S9tzQ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 14, 2019

المصدر: RT