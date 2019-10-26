آل الشيخ للأهلي المصري: المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية والرئيس الشرفي السابق للأهلي المصري، فتح صفحة جديدة مع "نادي القرن الإفريقي"، مشيرا إلى أنه يسامح الجميع بنية خالصة.

وكتب آل الشيخ، في منشور عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" مساء اليوم السبت: "كيف أعادي جمهور الأهلي أو النادي الأهلي المصري.. فأنا واحد منهم".

وأضاف: "لكن ما حز في نفسي هو سباب البعض لوالدتي والآن وقد أتضح للجميع كل شيء".

وأوضح: "لذلك أعلن وبنية خالصة مسامحة الجميع والعودة من جديد لفتح صفحة جديدة في حب الكيان".

وأكمل في منشور آخر: "أحذر جماهير الأهلي الذين أتشرف بأني منهم من هاشتاغات وتغريدات مضروبة تهدف إلى الإساءة لعلاقتنا كشعوب ودول.. وعلاقتنا بكيان النادي الأهلي العظيم، احترسوا ممن يحاولون مرة أخرى إفساد العلاقة بيننا.. وتكرار تجربتهم الخبيثة مرة أخرى".

وتابع: "أعود إلى الأهلي مسامحا للجميع.. ومشجعا ومحبا وداعما له وواقفا ضد كل من يحاول الإساءة له ولرموزه وجماهيره، وتذكروا أنه لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين".

وأتم تركي آل الشيخ بعبارته الشهيرة قائلا: "اللي يلعب معانا يستحمل".

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يأتي هذا بعد ساعات من منشور آخر كتبه المستشار السعودي، أكد فيه رفضه لما تعرض له محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وأعلن آل الشيخ في منتصف شهر أكتوبر الجاري سحب كافة القضايا المرفوعة من قبله في المحاكم المصرية ضد إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

المصدر: وكالات