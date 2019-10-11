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أبو تريكة يرفض مقارنته بمحمد صلاح (فيديو)

الرياضة

أبو تريكة يرفض مقارنته بمحمد صلاح (فيديو)
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رفض محمد أبو تريكة، لاعب فريق النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، المقارنة بينه وبين محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وخلال لقاء تلفزيوني، قال أبو تريكة (المتواجد في الأردن للمشاركة في مباراة اعتزال الفلسطيني فادي لافي): "صلاح لا يقارن بأحد، لأنه صنع تاريخا كبيرا، من الصعب الوصول إليه، لأنه تجاوز الحدود المحلية والعربية، وماركة عالمية وهرما متحركا، وأمامه عدة سنوات لتحقيق المزيد من الإنجازات".

وعن مشواره الكروي قال: "أنا راض عما قدمت، عدم لعب كأس العالم كان نقطة أحزن عليها حتى الآن".

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وعبر عن حبه للأهلي، النادي الذي حاز كل الألقاب برفقته، فقال: "قلبي أبيض ولا أكن ضغينة لأحد، ولكنني أشجع الأهلي وليس الزمالك".

ويعد أبو تريكة أحد أهم النجوم العرب عبر التاريخ، وقد قاد المنتخب المصري إلى لقبين في كأس أمم إفريقيا، وقاد الأهلي إلى 5 ألقاب على مستوى دوري أبطال إفريقيا مطلع الألفية الجديدة.

المصدر: وكالات

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