حصد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، جائزة رجل العام من نسخة الشرق الأوسط لمجلة "GQ" العالمية، في إحدى الحفلات التي نظمتها مدينة دبي الإماراتية.

Everything you need to know...https://t.co/LoJCV975M0 — GQ Middle East (@GQMiddleEast) 7. oktober 2019

وظهر صلاح في حفل حضره العديد من الفنانين على مستوى الوطن العربي، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الفرعون المصري، أبرزهم يسرا، وآسر ياسين، ومينا مسعود، وياسمين الخطيب، مع العلم أن الحفل قدمه الإعلامي المصري، باسم يوسف.

تقديم عالمى من العالمى باسم يوسف لمحمد صلاح فى دبى 😃😃 pic.twitter.com/argAnHC9h7 — Liverpool بالعربى (@lfc_belaraby) October 7, 2019

يسرا تنشر صورة لها بصحبة محمد صلاح من حفل GQ Men Of The Year 2019 في دبي pic.twitter.com/GTMZ2FPdAj — Liverpool بالعربى (@lfc_belaraby) 7. oktober 2019

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المصدر: وكالات