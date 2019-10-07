 
مباشر

محمد صلاح يحصد جائزة رجل العام من مجلة "GQ" (فيديو وصور)

الرياضة

محمد صلاح يحصد جائزة رجل العام من مجلة
Yasmine_Khateib/twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mi6l

حصد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، جائزة رجل العام من نسخة الشرق الأوسط لمجلة "GQ" العالمية، في إحدى الحفلات التي نظمتها مدينة دبي الإماراتية.

وظهر صلاح في حفل حضره العديد من الفنانين على مستوى الوطن العربي، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الفرعون المصري، أبرزهم يسرا، وآسر ياسين، ومينا مسعود، وياسمين الخطيب، مع العلم أن الحفل قدمه الإعلامي المصري، باسم يوسف.

محمد صلاح يحصد جائزة رجل العام من مجلة
إقرأ المزيد
والدة صديقة ديبالا: أكرهه وفكرت بالانتحار بسببه (صور)
والدة صديقة ديبالا: أكرهه وفكرت بالانتحار بسببه (صور)

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بطل العالم.. أكل 82 "تاكو" في 8 دقائق