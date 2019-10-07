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والدة صديقة ديبالا: أكرهه وفكرت بالانتحار بسببه (صور)

الرياضة

والدة صديقة ديبالا: أكرهه وفكرت بالانتحار بسببه (صور)
orianasabatini/instagram
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كشفت والدة أوريانا ساباتيني، صديقة النجم الأرجنتيني ​باولو ديبالا​ عن كرهها للاعب ​يوفنتوس، من خلال تصريحات نشرتها صحيفة كوريري ديلو سبورت، وذلك بسبب جلبه ابنتها إلى القارة العجوز.

وقالت والدة أوريانا: "لن أسامحه على رحيل أوريانا إلى أوروبا، لقد فكرت بأن أقتل نفسي بسبب ذلك، أقول له دائما إني أكرهه، وهو يجاوب بأنه يعتني بها".

وأضافت: "بعد أربعة أشهر على رحيلها، لم أستطيع أن أراها ولو للحظة، هذا الأمر أزعجني كثيرا، لقد فكرت بقتل نفسي حينها". 

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ولفتت الصحيفة إلى أن أوريانا هي حفيدة نجمة كرة المضرب الأرجنتينية السابقة، غابرييلا ساباتيني.

المصدر: وكالات

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