والدة صديقة ديبالا: أكرهه وفكرت بالانتحار بسببه (صور)

كشفت والدة أوريانا ساباتيني، صديقة النجم الأرجنتيني ​باولو ديبالا​ عن كرهها للاعب ​يوفنتوس، من خلال تصريحات نشرتها صحيفة كوريري ديلو سبورت، وذلك بسبب جلبه ابنتها إلى القارة العجوز.

وقالت والدة أوريانا: "لن أسامحه على رحيل أوريانا إلى أوروبا، لقد فكرت بأن أقتل نفسي بسبب ذلك، أقول له دائما إني أكرهه، وهو يجاوب بأنه يعتني بها".

#Dybala, problemi in famiglia. La mamma della fidanzata: "lo odio" ⬇️ https://t.co/z5gM2sZ515 — Corriere dello Sport (@CorSport) October 7, 2019

وأضافت: "بعد أربعة أشهر على رحيلها، لم أستطيع أن أراها ولو للحظة، هذا الأمر أزعجني كثيرا، لقد فكرت بقتل نفسي حينها".

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ولفتت الصحيفة إلى أن أوريانا هي حفيدة نجمة كرة المضرب الأرجنتينية السابقة، غابرييلا ساباتيني.

المصدر: وكالات