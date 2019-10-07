عارضة أزياء برازيلية حسناء تحفز لاعبي تشيلسي بالتعري (صور)

وعدت عارضة الأزياء البرازيلية، جيسيكا لوبيز، بالتعري بشكل كامل في حال حقق لاعبو تشيلسي الإنجليزي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم الجاري.

ونقلت صحيفة Daily Star الإنجليزية عن لوبيز قولها: "أنا مستعدة للقيام بأي شيء من أجل تشيلسي، وفي حال فاز بلقب الدوري سأخلع ملابسي بشكل كامل".

وتعيش لوبيز في المملكة المتحدة منذ 6 سنوات، وتعرف عن نفسها بأنها من عشاق النادي اللندني، وتحرص على حضور مباريات "البلوز" على الدوام.

⚽️ Бразильская модель пообещала полностью раздеться, если "Челси" выиграет АПЛhttps://t.co/OQV97VM1No

Фото: страница в Instagram Джессики Лопеш pic.twitter.com/SMlN3uI8ty — РИА Новости Спорт (@rsportru) October 7, 2019

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المصدر: rsport.ria.ru