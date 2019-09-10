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في لقطة طريفة.. معلق أمريكي يتلعثم لدى ظهور مشجعة برازيلية حسناء

الرياضة

في لقطة طريفة.. معلق أمريكي يتلعثم لدى ظهور مشجعة برازيلية حسناء
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريفا التقط خلال مباراة منتخبي البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية ضمن الدور الثاني لبطولة العالم لكرة السلة المقامة في الصين.

وخلال حديث المعلق عن اللقاء بحماسة، وضع مخرج النقل التلفزيوني للمباراة الكاميرا على مشجعة برازيلية حسناء ترقص تشجيعا لمنتخب بلادها، فتلعثم المعلق من شدة جمالها وإثارتها، في لقطة أثارت الكثير من ردود الأفعال والتعليقات الطريفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المباراة انتهت لمصلحة الولايات المتحدة بنتيجة 89-73.

المصدر: eurosport.ru

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