تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريفا التقط خلال مباراة منتخبي البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية ضمن الدور الثاني لبطولة العالم لكرة السلة المقامة في الصين.

وخلال حديث المعلق عن اللقاء بحماسة، وضع مخرج النقل التلفزيوني للمباراة الكاميرا على مشجعة برازيلية حسناء ترقص تشجيعا لمنتخب بلادها، فتلعثم المعلق من شدة جمالها وإثارتها، في لقطة أثارت الكثير من ردود الأفعال والتعليقات الطريفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

The announcer couldn't believe what he was seeing & completely lost his train of thought...I mean, do you blame him???pic.twitter.com/RR5E7uBoGi — BLACK ADAM SCHEFTER (@B1ackSchefter) September 9, 2019

يذكر أن المباراة انتهت لمصلحة الولايات المتحدة بنتيجة 89-73.

Sweet Brazilian fan at the World Cup 😎😎👀👀 (via @DaRonz82) pic.twitter.com/VhW7eQlhv3 — Emiliano Carchia (@Carchia) September 9, 2019

المصدر: eurosport.ru