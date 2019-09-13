حرمان سباحة من المركز الأول بسبب "ملابسها الفاضحة"
أقصيت بريكين ويليز البالغة 17 عاما من إحدى بطولات السباحة المدرسية في ولاية آلاسكا الأمريكية بعد أن اعتبر الحكام أن ملابس السباحة التي ترتديها غير لائقة ولا تغطي جسمها بشكل كاف.
View this post on Instagram
Congratulations @dreamerkowatch @breckynnw @ryann.dorris @alex_octuk @907.emma on #OPAAlaskaSwimmingChampionships new best times and victories s/o to freshman @dreamerkowatch on placing first in the: 500 free 200 free 100 free 100 fly 200fly + 400im 200 free relay 400 free relay! 🔥🔥🔥😲😲😲🙌🏾 #proudtrainer
وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فرغم فوز ويليز بالمركز الأول في سباق 100 متر سباحة حرة، قرر الحكام استبعادها من السباق بحجة ارتكابها مخالفة مرتبطة بملابس السباحة كونها لا تغطي جسمها بشكل كاف وخصوصا منطقة الأرداف.
17-летнюю пловчиху дисквалифицировали за слишком открытый купальник 🏊♀— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) September 13, 2019
➡ https://t.co/aZWvzC49c1pic.twitter.com/kYVLlaw8SP
وفور انتشار سبب الاستبعاد في أجواء البطولة المدرسية، لاقت ويليز تعاطفا كبيرا من قبل المشاركين في البطولة والمدربين على حد سواء، وشكك بعض المدربين بنزاهة الحكام ولمحوا إلى دوافع عنصرية لديهم كون ويليز هي المتسابقة الوحيدة ذات البشرة الداكنة أما البقية فمن ذوي البشرة الفاتحة، وكونها خاضت سباقين في البطولة باللباس ذاته دون توجيه أي ملاحظة لها.
واضطرت إدارة المدرسة لاحقا للتراجع عن قرار استبعاد ويليز، معتبرة أن العقوبة غير مجدية، وأن الطالبة وقعت ضحية قرار استند إلى الطريقة التي ظهر فيها لباس السباحة على جسمها. خصوصا أن وسائل الإعلام بدأت بتداول الحادثة على نطاق واسع.
المصدر: eurosport.ru