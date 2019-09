View this post on Instagram

Congratulations @dreamerkowatch @breckynnw @ryann.dorris @alex_octuk @907.emma on #OPAAlaskaSwimmingChampionships new best times and victories s/o to freshman @dreamerkowatch on placing first in the: 500 free 200 free 100 free 100 fly 200fly + 400im 200 free relay 400 free relay! 🔥🔥🔥😲😲😲🙌🏾 #proudtrainer