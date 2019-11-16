بالفيديو.. ميسي لمدرب البرازيل: اصمت

سرق النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الأضواء خلال مباراة السوبر كلاسيكو الودية، أمس الجمعة، أمام البرازيل، على ملعب جامعة الملك سعود، والتي انتهت بفوز راقصي "التانغو" بهدف دون رد.

والتقطت إحدى الكاميرات، ميسي وهو يوجه إشارة لخارج الملعب تجاه تيتي مدرب البرازيل بأن يصمت، عقب اعتراض الأخير على احتساب ركلة الجزاء لصالح الأرجنتين، ومطالبته بحصول ميسي على بطاقة صفراء لإدعائه التعرض لعرقلة.

#Messi asked Tite (Brazil’s coach) to be quiet 🤐🤫



OMG, what happened to the 🐐!😯pic.twitter.com/2WGHS96hT0 — Ⓜₐᵣᵢₐ 🇵🇱 | ⚽ SZN (@Everyone_heart) November 16, 2019

وقال المدير الفني للسامبا عقب نهاية المباراة: "طلبت من الحكم أن يمنح ميسي بطاقة صفراء، لكن ليونيل نظر لي وطالبني بالصمت، فطلبت منه أن يصمت هو وليس أنا".

وأضاف: "لا أود التعليق على هذه الواقعة أكثر من ذلك، هذه المباريات تحتاج دائما لحكم قوي".

وأكد تيتي: "ليونيل ميسي يستحق الحصول على بطاقة صفراء، كنت محقا في الشكوى".

وسجل ميسي هدف المباراة الوحيد بعد مرور 14 دقيقة على بداية اللقاء، بعد حصوله على ركلة جزاء، انبرى لها بنفسه وسددها بقوة على يمين الحارس، لكن أليسون بيكر حامي عرين السامبا نجح في التصدي لها، قبل أن تعود الكرة للساحر الأرجنتيني، الذي وضعها بسهولة داخل الشباك.

#Messi lifting the trophy. 😍🐐



Legitimately holds as much value as the Nations League and thats facts. pic.twitter.com/cCawKkSq8s — Leo (@LeoMessiGoat_) November 15, 2019

Who else noticed that this trophy has no medal 🤣🤣🤣#Messipic.twitter.com/PUC4iN6jub — CRUZ🇳🇬 (@Franklin_law12) November 16, 2019

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المصدر: وكالات