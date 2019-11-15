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بالفيديو.. الأرجنتين تهزم البرازيل في "كلاسيكو الأرض"

الرياضة

بالفيديو.. الأرجنتين تهزم البرازيل في
AFP Fayez Nureldine
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تغلب منتخب الأرجنتين على منافسه التقليدي البرازيلي، في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جمعتهما، اليوم الجمعة، على استاد جامعة الملك سعود، في العاصمة السعودية الرياض.

ويدين منتخب "التانغو" بالفضل في حسم نتيجة "كلاسيكو السوبر" لصالحه لنجمه ليونيل ميسي الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له مبكرا، في الدقيقة 13، عندما انبرى لضربة جزاء حصل عليها بنفسه، تصدى حارس المرمى البرازيلي العملاق، أليسون بيكر، لكرته ولكن الساحر الأرجنتيني نجح في متابعتها في الشباك.

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المصدر: RT

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