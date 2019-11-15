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رسميا.. الأرجنتين تحدد موقفها من اللعب في إسرائيل

الرياضة

رسميا.. الأرجنتين تحدد موقفها من اللعب في إسرائيل
AFP JAIME REINA
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أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أن منتخب بلاده سيخوض المباراة الودية أمام نظيره الأوروغوياني، في تل أبيب، بعد اتفاق التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين منتخبي الأرجنتين والأوروغواي، يوم الاثنين المقبل، على ملعب "بلومفيلد" في تل أبيب.

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وينتظر أن يصل المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ليونيل ميسي، قبل موعد المباراة بيوم واحد، بينما يصل منتخب الأوروغواي، غدا السبت، ولكن الشكوك لا تزال قائمة حول إقامة المباراة بالرغم من موافقة الأرجنتين، وذلك بسبب رفض لاعبين من منتخب الأوروغواي اللعب في إسرائيل.

يذكر أن الأرجنتين ألغت قبل عام ونصف مباراة ودية مع إسرائيل، بسبب الأوضاع الأمنية.

ويستعد المنتخب الأرجنتيني لمواجهة نظيره البرازيلي، اليوم الجمعة، في العاصمة السعودية الرياض، قبل ملاقاة الأوروغواي بعدها بثلاثة أيام.

المصدر: وكالات

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