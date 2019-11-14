احتفالا بالهدف.. لاعب عراقي يرتدي كمامة تضامنا مع المتظاهرين في بلاده (صور)

ارتدى اللاعب العراقي صفاء هادي كمامة احتفالا بالهدف الأول لبلاده في مرمى منتخب إيران، اليوم الخميس، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 بالصين.

وانتشرت صورة للاعب صفاء هادي، على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي كمامة خلال احتفاله بالهدف الأول لبلاده، وذلك ربما في إشارة منه إلى تضامنه مع المتظاهرين في العراق.

لاعب منتخب العراق صفاء هادي وهو يرتدي كمامة خلال مباراة العراق ضد إيران في إشارة إلى ما يتعرض له المتظاهرون في العراق من غازات مسيلة للدموع......



الف مبروك للمنتخب العراقي الفوز على إيران .. ما قصرتوا يا ابطال 👍 pic.twitter.com/RdEnI36SC6 — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) 14 ноября 2019 г.

لك ها ذيييييييييل

بصوت صفاء هادي 😂😂😂😂 pic.twitter.com/MyDSFYgQ9L — iraqi🇮🇶🔥 (@AlikemodjKemo) 14 ноября 2019 г.

صفاء هادي لاعب المنتخب العراقي يلبس كمامة بعد احرازة الهدف الاولى ...تضامن مع متظاهرى الشعب العراقى pic.twitter.com/d4zVw3r5s5 — M.CHADLI (@Vendeta22) 14 ноября 2019 г.

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وتلقى لاعبو منتخب العراق مقترحا بارتداء الكمامات من أجل مساندة المتظاهرين في ساحات الاعتصام بالعاصمة ‍بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية، الذين يواصلون التظاهرات للأسبوع الثالث على التوالي.

وكان منسق اتحاد الكرة العراقي في الأردن، سعد الزهيري قد كشف في تصريح لبرنامج "صوت الملاعب" الذي يعرض على قناة السومرية، أن "الاتحاد الآسيوي، حذر الاتحاد العراقي من ارتداء لاعبي المنتخب الوطني للكمامات قبل المباراة".

وأوضح أن "الاتحاد الآسيوي، يعد هذا الأمر سياسيا ولا يجوز اقحامه في الرياضة"، مبينا أن "الاتحاد الآسيوي سيمنع الجماهير العراقية من رفع أي صورة أو شعار سياسي في مدرجات الملعب".

وانتزع منتخب العراق فوزا ثمينا من نظيره الإيراني، في الوقت القاتل للقاء الذي جمعهما، اليوم الخميس، على استاد عمان الدولي في العاصمة الأردنية.

ورفع العراق رصيده إلى 10 نقاط، وانفرد بصدارة المجموعة الثالثة (C)، متجاوزا بفارق نقطتين وصيفه البحريني، الذي سقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه منتخب هونغ كونغ.

في المقابل، توقف رصيد منتخب إيران عند 6 نقاط، وبقي في المركز الثالث.

المصدر: وكالات