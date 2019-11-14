شاهد.. الأزرق الكويتي يمطر شباك تايوان بـ 9 أهداف

دك المنتخب الكويتي شباك ضيفه التايواني بـ 9 أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، في إطار التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 بالصين.

وحملت أهداف الأزرق توقيع كل من، يوسف ناصر (د. 22 و59)، فهد إبراهيم الأنصاري (د. 41)، ومبارك فنيني (د. 49)، وبدر المطوع، (د. 55)، وفيصل زايد الحربي (د. 62)، وشبيب الخالدي (د. 73)، ولي شان (د. 77 خطأ في مرماه)، وفيصل عجب (د. 81).

فيديو|| ملخص مباراة الكويت والصين تايبيه ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم و كأس آسيا.https://t.co/scVlRg2pnX — KuwaitFA (@KuwaitFA) 14 ноября 2019 г.

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ورفع منتخب الكويت رصيده إلى 7 نقاط، وتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية، بفارق 5 نقاط عن متصدر المجموعة منتخب أستراليا الذي تغلب بدوره بهدف وحيد على مضيفه الأردني، الذي تراجع إلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط أيضا.

بينما يقبع منتخب تايوان في قاع ترتيب المجموعة من دون رصيد.

المصدر: وكالات