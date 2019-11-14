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بالفيديو.. العراق يهز شباك إيران

الرياضة

بالفيديو.. العراق يهز شباك إيران
AFP AHMAD AL-RUBAYE
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تقدم منتخب العراق على ضيفه الإيراني (1-0)، في المباراة الجارية بينهما في هذه اللحظات، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 بالصين.

وسجل العراقي مهند علي هدف التقدم لبلاده مبكرا، في الدقيقة 11 من انطلاق صافرة البداية.

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المصدر: RT

  

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