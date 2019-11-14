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فيتنام تضع الإمارات على حافة الهاوية (فيديو)

الرياضة

فيتنام تضع الإمارات على حافة الهاوية (فيديو)
AFP Khaled DESOUKI
صورة من الأرشيف
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مني منتخب الإمارات بهزيمة مؤثرة أمام نظيره الفيتنامي (0-1)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الخميس، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2022 بقطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

ويعود الفضل في انتصار فيتنام للاعب، تين لين نعيون، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

وأكمل الأبيض الإماراتي اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 37 بعد طرد لاعبه خليفة الحمادي.

وتعرض منتخب الإمارات بذلك للهزيمة الثانية على التوالي، وتجمد رصيده عند 6 نقاط، وبقي في المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة الثالثة (C).

بينما انفرد منتخب فيتنام بالصدارة برصيد 10 نقاط، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن وصيفه التايلاندي، الذي خسر (1-2) أمام مضيفه الماليزي صاحب المركز الرابع برصيد 6 نقاط أيضا.

المصدر: RT

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