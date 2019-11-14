اليمن يفوز على فلسطين بهدف الداحي (فيديو)

حقق المنتخب اليمني باكورة انتصاراته في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 بالصين، على حساب نظيره الفلسطيني (1-0)، اليوم الخميس.

ويدين اليمن بالفضل في انتصاره للاعبه، عمر الداحي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

إقرأ المزيد

وأكمل الفدائي الفلسطيني اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 34 بعد طرد لاعبه محمود أبو وردة.

ورفع اليمن رصيده بعد هذا الفوز إلى 5 نقاط، وتقدم إلى المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة الرابعة (D)، متجاوزا بفارق نقطة نظيره الفلسطيني.

بينما يتصدر منتخب السعودية قائمة المجموعة برصيد 8 نقاط، بفارق نقطتين أمام أوزبكستان.

المصدر: RT