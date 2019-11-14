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اليمن يفوز على فلسطين بهدف الداحي (فيديو)

الرياضة

اليمن يفوز على فلسطين بهدف الداحي (فيديو)
@theafcdotcom
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حقق المنتخب اليمني باكورة انتصاراته في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 بالصين، على حساب نظيره الفلسطيني (1-0)، اليوم الخميس.

ويدين اليمن بالفضل في انتصاره للاعبه، عمر الداحي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

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وأكمل الفدائي الفلسطيني اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 34 بعد طرد لاعبه محمود أبو وردة.

ورفع اليمن رصيده بعد هذا الفوز إلى 5 نقاط، وتقدم إلى المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة الرابعة (D)، متجاوزا بفارق نقطة نظيره الفلسطيني.

بينما يتصدر منتخب السعودية قائمة المجموعة برصيد 8 نقاط، بفارق نقطتين أمام أوزبكستان.

المصدر: RT

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