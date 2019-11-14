السعودية تقلب الطاولة على أوزبكستان في عقر دارها (فيديو)
خرج المنتخب السعودي بفوز مثير من ملعب مضيفه الأوزبكستاني (3-2)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الخميس، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 بالصين.
وافتتح اللاعب الأوزبكستاني، إلدور شومورودوف، التسجيل لمنتخب بلاده مبكرا، في الدقيق الـ 16 من انطلاق صافرة البداية.
د16'هدف لـ #أوزبكستان ! ⚽— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) 14 ноября 2019 г.
#إلدور يسجل الهدف الاول
#السعودية 0 : 1 #أوزبكستان
#السعودية_أوزبكستان
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/E2afyVYWc4
ورد السعودي سلمان الفرج بهدف التعادل للأخضر، عند الدقيقة 23 من ضربة جزاء.
د23'هدف لـ #منتخبنا_الوطني ! ⚽— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) 14 ноября 2019 г.
#سلمان_الفرج يسجل الهدف الاول
#السعودية 1 : 1 #أوزبكستان
#السعودية_أوزبكستان
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/yUhbFKzDTD
ووضع المدافع الأوزبكي، أوتابيك شوكوروف، بلاده في المقدمة مرة أخرى، في الدقيقة 56 بهدف سجله من ضربة جزاء.
د56'هدف لـ #أوزبكستان ! ⚽— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) 14 ноября 2019 г.
#شوكوف يسجل الهدف الثاني
#السعودية 1 : 2 #أوزبكستان
#السعودية_أوزبكستان
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/RBd2Gg5CiN
ولكن قائد الأخضر سلمان الفرج عاد وأدرك التعادل للمرة الثانية، في الدقيقة 85 بتسديدة قوية "عالطاير"، حيث ارتطمت الكرة بأحد المدافعين فغيرت من مسارها قبل أن تعانق الشباك.
د85'هدف لـ #منتخبنا_الوطني! ⚽— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) 14 ноября 2019 г.
#سلمان_الفرج يضيف الهدف الثاني
#السعودية 2 : 2 #أوزبكستان
#السعودية_أوزبكستان
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/jQmNbVYCnr
ومن ثم اقتنص سالم الدوسري هدف الفوز الثالث للأخضر، في الوقت القاتل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.
قوووووووول! الهدف الثالث للاخضر 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/GoINYDU05l— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) 14 ноября 2019 г.
— إليكم ترتيب المجموعة بعد مباراتنا اليوم 📋.#صدارة 😎💪#معاك_يالأخضر 🇸🇦💚 pic.twitter.com/wQ9oZSdfzy— المنتخب السعودي (@SaudiNT) 14 ноября 2019 г.
ورفع منتخب السعودية رصيده بعد هذا الفوز إلى 8 نقاط وتصدر قائمة المجموعة الرابعة، متجاوزا بفارق نقطتين نظيره الأوزبكستاني.
المصدر: RT