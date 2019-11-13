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محمد بن سلمان يوجه بتخصيص 4 طائرات لنقل جمهور الهلال السعودي إلى اليابان

الرياضة

محمد بن سلمان يوجه بتخصيص 4 طائرات لنقل جمهور الهلال السعودي إلى اليابان
Reuters Bandar Algaloud
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أعلنت الهيئة العامة للرياضة في السعودية اليوم الأربعاء، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجه بتخصيص أربع طائرات لنقل المشجعين لحضور إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأشارت الهيئة في بيان إلى أن ولي العهد وجه "بتأمين 4 طائرات لنقل الجمهور السعودي المساند لفريق نادي الهلال في مباراة أوراوا الياباني"، وذلك دعما "لممثل الكرة السعودية فريق نادي الهلال وتحفيزا للاعبيه لحسم اللقب لصالحه (...) بعد أن أنهى مواجهة الذهاب بالرياض بالفوز".

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ويلتقي الهلال السعودي ومضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني في إياب الدور النهائي في مدينة سايتاما في 24 نوفمبر الجاري، علما أن الهلال خرج متفوقا بنتيجة 1-0 في مباراة الذهاب على أرضه في وقت سابق من هذا الشهر.

ويطمح الهلال إلى التتويج باللقب الثالث في المسابقة بعد عامي 1992 و2000، والسابع في مختلف البطولات الآسيوية. ويأمل النادي السعودي في تعويض خسارته في نهائي عام 2017، عندما تعادل مع النادي الياباني ذهابا 1-1، قبل أن يخسر في مباراة الإياب بنتيجة 0-1.

المصدر: أ ف ب

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