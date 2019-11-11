كابيللو ينتقد رونالدو: "لم يراوغ أي لاعب منذ 3 سنوات"

أثنى المدرب الإيطالي فابيو كابيللو على قرار ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس الإيطالي استبدال النجم كريستيانو رونالدو من المباراة، التي فاز فيها على إيه سي ميلان 1-0 في الدوري الإيطالي.

وحسم يوفنتوس الفوز على ميلان على ملعب "أليانز ستاديوم"، بعد استبدال البرتغالي رونالدو في الدقيقة 55 من عمر المباراة ودخول الأرجنتيني باولو ديبالا الذي سجل هدف اللقاء الوحيد.

وقال مدرب يوفنتوس السابق خلال حواره مع برنامج "سكاي كالشيو كلوب" الإيطالي: "كريستيانو ليس بحالة جيدة وإخراجه من الملعب كان قرارا صائبا ونزيها، يوفنتوس يفوز من دون رونالدو، برافو لماوريسيو ساري لقد تطلب هذا الأمر شخصية قوية من المدرب لإجراء هذا التغيير، وفاز بالمباراة من خلاله".

وهاجم مدرب المنتخب الروسي السابق، اللاعب البرتغالي بقوله: "رونالدو لم يجلس على مقاعد البدلاء ووجه كلمات سيئة لساري، هذا لا يعطي صورة جيدة لكريستيانو، عليك أن تكون بطلا في مثل هذه الأوقات أيضا".

Fabio Capello: Cristiano Ronaldo hasn’t dribbled past anyone for three years https://t.co/AQ5xwYuES0 — TODAY (@todayng) November 11, 2019

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وزاد كابيللو من نقده ضد لاعب ريال مدريد السابق: "الحقيقة هي أن رونالدو لم يقم بأي مرواغة منذ 3 سنوات، وأنا أتذكره عندما كان يفعل ذلك، والآن ديبالا ودوغلاس كوستا قادران على صنع الفارق".

وأختتم كابيللو تصريحاته بتوضيح :"لقد كان رونالدو أسطورة في فترة طويلة لكنه ليس كذلك الآن وعليه العودة إلى مستواه خاصة البدني، لم يعد يتمتع بالسرعة والديناميكية التي أظهرها في أوقات أخرى".

ولم تشهد مسيرة رونالدو أي إصابات خطيرة وكانت أطول فترة غاب فيها عن الملاعب في 2008 حين أجبرته إصابة بكسر في عظمة رأس الركبة على الابتعاد 94 يوما غاب خلالها عن 11 مباراة.

وتسببت إصابة في الكاحل في غيابه عن 9 مباريات في 2009 كما تعرض لإصابة أخرى في الركبة في نهائي بطولة أوروبا 2016 مع البرتغال أمام فرنسا ليغيب عن المنافسات لمدة 60 يوما.

المصدر:today.ng