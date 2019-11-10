صراع فخر العرب في البريميرليغ.. محرز و صلاح وجها لوجه بالأرقام

يستضيف ملعب "أنفيلد" قمة عربية من نوع خاص الأحد، بين النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي خلال مواجهة فريقيهما في الدوري الإنجليزي.

وتواجه اللاعبان من قبل في مباريات البريميرليغ 4 مرات، كان فيها محرز بقميص فريقي ليستر سيتي ومانشستر سيتي، مقابل صلاح بقميص ليفربول.

وفاز الفرعون مرتين، الأولى كانت ضمن الجولة الـ6 من مسابقة الدوري الإنجليزي موسم 2017-2018، على ملعب "كينغ باور ستاديوم"، فاز ليفربول 3-2، وسجل حينها صلاح هدف، وفشل محرز في التسجيل.

في الثانية تمكن "الريدز" من الفوز 2-1، في الجولة الـ21 موسم 2017-2018، على ملعب "أنفيلد"، وسجل صلاح هدفي ليفربول.

مقابل مرة وحيدة فاز فيها مانشستر سيتي 2-1 في الجولة الـ21 من البريميرليغ موسم 2018-2019، فشل صلاح في التسجيل، ولم يشارك محرز بها أي دقيقة.

وتعادل الفريقان 0-0 في الجولة الـ8 من الدوري المحلي موسم 2018-2019، وأهدر وقتها النجم الجزائري ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة أضاع بها النقاط الثلاثة على فريقه.

- Riad Mehrez defy Mohamed Salah: We will see the strongest in the nations of Africa https://t.co/v46B1C1vztpic.twitter.com/42PVppQy7T — Ahly News (@AhlyNewsEN) June 20, 2019

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ونجح صلاح بالتسجيل ضد فرق رياض محرز 3 مرات، بينما لم ينجح محارب الصحراء بالتسجيل أمام الفرعون المصري.

شارك صلاح مع ليفربول في 10 مباريات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3، ولم يحصل على أي بطاقة صفراء أو حمراء.

على الجانب الآخر، شارك محرز مع مانشستر سيتي في 5 مباريات، سجل خلالها هدفين وصنع 3، ولم يحصل أيضا على أي بطاقة صفراء أو حمراء.

ويمتلك ليفربول 31 نقطة في المركز الأول بجدول الترتيب، أما مانشستر سيتي فيمتلك 25 نقطة وبحاجة إلى الفوز أو التعادل اليوم على أقل تقدير إذا أراد تجاوز تشيلسي الوصيف الذي فاز على كريستال بالاس ووصل رصيده إلى 26 نقطة.

المصدر: وكالات