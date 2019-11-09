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إنتر ميلان يقلب الطاولة على فيرونا ويتصدر "الكالتشيو" مؤقتا (فيديو)

الرياضة

إنتر ميلان يقلب الطاولة على فيرونا ويتصدر
Gettyimages.ru
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حقق إنتر ميلان فوزا شاقا على ضيفه هيلاس فيرونا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب جوزيبي مياتزا، ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وافتتح الضيوف النتيجة عن طريق فاليريو فيري في الدقيقة 19 من ركلة جزاء، وعادل الأوروغوياني ماتياس فيتشينو النتيجة للإنتر بالدقيقة 65، فيما خطف نيكولو باريلا هدف الفوز القاتل لأصحاب الأرض في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

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وبهذا الفوز، رفع الإنتر رصيده إلى 31 نقطة ليقفز لصدارة الكالتشيو بفارق نقطتين عن يوفنتوس الذي يستضيف غدا ميلان، فيما توقف رصيد فيرونا عند 15 نقطة في المركز التاسع.

المصدر: وكالات

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