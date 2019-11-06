بالفيديو.. المغربي حكيمي يتسبب بإصابة مدربه خلال الريمونتادا أمام إنتر ميلان

تسبب المغربي أشرف حكيمي، نجم بوروسيا دورتموند، في تجدد إصابة مدربه خلال مباراة إنتر ميلان، الثلاثاء، في الجولة 4 من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وكان الفريق الإيطالي متقدما بهدفين في الشوط الأول، لكن حكيمي قلب الموازيين بتسجيل هدف التقليص 2-1، بعد مرور ست دقائق من الشوط الثاني، قبل أن يضيف هدفا ثانيا عند الدقيقة 64 ويعيد المباراة للحظة الصفر.

ولم يتمالك لوسيان فافر، مدرب دورتموند، نفسه حيث أصيب بشد في العضلة الخلفية اليسرى، من شدة انفعاله بهدف اللاعب المغربي.

وتمكن بوروسيا دورتموند من إحباط ضيفه إنتر، بعدما حول تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 في النهاية.

Lucien #Favre qui se claque en célébrant le but de Brandt, y a même pas de vanne à faire... #BVBpic.twitter.com/jbiobrjGEN — Café Crème Sport (@CafeCremeSport) ١ نوفمبر ٢٠١٩

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وكان قد تعرض المدرب السويسري لتمزق في عضلات الفخذ خلال مران فريقه منذ أيام قليلة.

وسبق أن تعرض فايفر لموقف مشابه، بعد تأهل فريقه لدور الـ16 بكأس ألمانيا، على حساب بوروسيا مونشنغلادباخ.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن دورتموند استطاع لأول مرة في تاريخه، قلب تأخره بهدفين دون رد إلى فوز في مباراة بدوري الأبطال.

المصدر: تويتر