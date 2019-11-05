 
مباشر

المغربي أشرف حكيمي يقود دورتموند لريمونتادا مثيرة أمام إنتر ميلان في دوري الأبطال

الرياضة

المغربي أشرف حكيمي يقود دورتموند لريمونتادا مثيرة أمام إنتر ميلان في دوري الأبطال
AFP Ina FASSBENDER
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mo23

قلب بوروسيا دورتموند الألماني تأخره بهدفين أمام ضيفه إنتر ميلان الإيطالي، إلى فوز 3-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة لدوري الأبطال.

وتقدم الضيوف بهدفين عن طريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والأوروغوياني ماتياس فيتشينو، قبل أن ينتفض أصحاب الأرض ويسجلوا 3 أهداف متتالية عن طريق أشرف حكيمي (هدفين) في الدقيقتين 51 و77، وجوليان براندت في الدقيقة 64 من عمر اللقاء.

إقرأ المزيد
برشلونة يهدر نقطتين ثمينتين في دوري الأبطال (فيديو)
برشلونة يهدر نقطتين ثمينتين في دوري الأبطال (فيديو)

وبهذا الفوز، رفع دورتموند رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر (8 نقاط)، فيما توقف رصيد إنتر عند 4 نقاط في المركز الثالث على جدول ترتيب المجموعة السادسة.

المصدر: sportbox

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا