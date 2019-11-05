المغربي أشرف حكيمي يقود دورتموند لريمونتادا مثيرة أمام إنتر ميلان في دوري الأبطال

قلب بوروسيا دورتموند الألماني تأخره بهدفين أمام ضيفه إنتر ميلان الإيطالي، إلى فوز 3-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة لدوري الأبطال.

وتقدم الضيوف بهدفين عن طريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والأوروغوياني ماتياس فيتشينو، قبل أن ينتفض أصحاب الأرض ويسجلوا 3 أهداف متتالية عن طريق أشرف حكيمي (هدفين) في الدقيقتين 51 و77، وجوليان براندت في الدقيقة 64 من عمر اللقاء.

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وبهذا الفوز، رفع دورتموند رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر (8 نقاط)، فيما توقف رصيد إنتر عند 4 نقاط في المركز الثالث على جدول ترتيب المجموعة السادسة.

المصدر: sportbox