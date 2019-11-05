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برشلونة يهدر نقطتين ثمينتين في دوري الأبطال (فيديو)

الرياضة

برشلونة يهدر نقطتين ثمينتين في دوري الأبطال (فيديو)
AFP LLUIS GENE
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عجز برشلونة الإسباني عن هز شباك ضيفه سلافيا براغ التشيكي في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورغم سيطرة برشلونة على أغلب دقائق المباراة، إلى أن ميسي ورفاقه لم يستطيعوا ترجمة الفرص الكثيرة التي أتيحت لهم، في ظل تألق حارس الضيوف وخط دفاعهم، لينتهي اللقاء كما بدأ من دون أهداف.

وتصدت العارضة لتسديدة صاروخية من ميسي في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

كما شهدت الدقيقة 65 نجاح برشلونة في الوصول إلى شباك الضيوف بعد تمريرة من ميسي إلى فيدال الذي وضع الكرة في الشباك، لكن حكم اللقاء قرر إلغاء الهدف بداعي وجود حالة تسلل.

وبهذا التعادل، رفع برشلونة رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، ورفع سلافيا رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع والأخير.

المصدر: وكالات

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