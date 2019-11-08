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حقيقة اقتراب إبراهيموفيتش من العودة إلى ميلان

الرياضة

حقيقة اقتراب إبراهيموفيتش من العودة إلى ميلان
AFP HARRY HOW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
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كشفت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" حقيقة اقتراب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي، من الانتقال إلى ميلان الإيطالي خلال الموسم الجاري.

وكان دون جاربر، مفوض الدوري الأمريكي لكرة القدم، قد زعم في تصريحات متلفزة أن اللاعب السويدي البالغ 38 عاما وقع لناديه السابق إي سي ميلان.

وحسب الشبكة الإيطالية، فإن ميلان نكر وجود أي اتصال مع إبراهيموفيتش في الوقت الحالي.

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وذكرت أن مستقبل إبراهيموفيتش غير واضح حتى الآن، إلا أن فرضية انتقاله إلى ميلان هذا الموسم لا يمكن استبعادها.

وأشارت تقارير صحفية لوجود أكثر من ناد يريد خدمات إبرا ومنها نادي بولونيا الذي يدربه الصربي ميهايلوفيتش.

وينتهي عقد المهاجم السويدي مع لوس أنجلوس غالاكسي في شهر ديسمبر المقبل.

المصدر:وكالات

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