كلوب قبل صراع قمة البريميرليغ: "غوارديولا أفضل مدرب في العالم"

أثنى الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، على الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، نافيا استحالة قدرة "الريدز" على تحقيق الفوز في مواجهة الفريقين الأحد المقبل.

وخلال مقابلة مع شبكة سكاي سبورتس البريطانية، قال كلوب: "بالنسبة إلي، غوارديولا أفضل مدرب في العالم، لدينا فرصة للفوز على فريقه، وهو أمر صعب للغاية ولكنه ممكن... لقد حققنا بعض النتائج الإيجابية أمامهم".

وتابع: "أكن قدرا كبيرا من الاحترام لغوارديولا، أعرفه منذ وقت طويل، بالنسبة لي أعتبر منافستي له تقديرا كبيرا".

وأضاف: "لو عاد بي الزمن، فلن أتحدث عن الأخطاء التكتيكية التي يقوم بها مانشستر ستي، علينا أن نحترم فريقه وأسلوب لعبه".

Liverpool Offside: Klopp Talk: Guardiola Is The Best Manager In The World https://t.co/6aD3XD548V#lfc#ynwapic.twitter.com/rwWqWfAFxA — Liverpool News 365 (@iLiverpoolApp) ٨ نوفمبر ٢٠١٩

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ورفض كلوب اعتبار فوز ليفربول في المباراة مسألة حياة أو موت، قائلا: "بالنسبة لي أريد الفوز بنسبة 100% وسنبذل قصارى جهدنا، نريد الفوز وسنبذل كل شيء من أجل تحقيقه، هذا في حد ذاته أمر صعب، بعد ذلك سنرى كيف سيكون الوضع وكيف سنستفيد منه"، معتبرا "أنها مباراة مهمة وندرك ذلك جيدا، العالم كله سيتابع هذه المباراة، لهذا ستكون مباراة صعبة".

وخسر ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا على ملعب السيتي الموسم الماضي بعد تعادل الفريقين بدون أهداف في "أنفيلد".

يذكر أن "الريدز" يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف.

المصدر:liverpooloffside