بعد أزمة موظفة المطار.. منع نجم النصر السعودي المغربي حمد الله من السفر

أثار خبر اشتباك المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر السعودي مع ضابط تحمل رتبة رقيب في مطار الرياض، الكثير من الجدل واللغط في الأوساط السعودية.

وأشارت تقارير إعلامية سعودية إلى أن حمد الله هداف النصر حامل لقب الدوري السعودي، رفض التفتيش أثناء خروجه مع زوجته من المطار واشتبك مع رجال الأمن.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" الشرطة السعودية فتحت تحقيقا في الواقعة التي حدثت فجر الخميس، بعد أن قالت موظفة المطار إن اللاعب تهجم عليها لفظيا، بعدما طلبت مرور زوجته "الحامل" تحت جهاز التفتيش الآلي، وهو ما رفضه اللاعب المغربي، كما حاول الدخول إلى المنطقة الخاصة بتفتيش النساء.

عاجل #عبدالرزاق_حمد الله ممنوع من السفر والموظفة ترفض التنازل والتسوية بمقابل مالي وتطلب الإجراءات القانونية#حمدالله في مأزق حقيقي#حمدالله_يتهجم_على_رجال_الأمن ⚖️ pic.twitter.com/u6x0neM9fV — Faisal Bin Meshrf (@faisalmishref) ٧ نوفمبر ٢٠١٩

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من جهته نفى حمد الله هذه الاتهامات، في حين فرغت الشرطة كاميرات المراقبة التي سجلت الواقعة، وبدأت في إعداد تقرير مفصل بعد أخذ أقوال الطرفين.

وبحسب ما كشفته قناة الإخبارية السعودية، تم منع حمد الله وزوجته من السفر، وذلك بعدما رفضت الموظفة التنازل عن حقها.

وحاول المسؤولون النصراويون إقناع الموظفة بالصلح، وإسقاط حقها من أجل إنهاء الأزمة، حتى لا تصل إلى النيابة العامة.

وسجل المهاجم المغربي 7 أهداف مع النصر في الدوري السعودي الموسم الحالي في 9 مباريات، ليقود الفريق إلى الصدارة برصيد 20 نقطة شراكة مع الهلال.

يذكر أن حمد الله سجل الموسم الفائت 35 هدفا ليساهم في إحراز النصر للقب الدوري السعودي.

المصدر: "وسائل إعلام سعودية"